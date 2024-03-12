Министр обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал идею главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о покупке Лондоном немецких ракет Taurus взамен британских ракет Storm Shadow, которые могли бы передать Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

Ранее Кэмерон заявил, что Лондон готов помочь Берлину в решении проблем, мешающих поставке Taurus Киеву. Кроме того, британские власти готовы рассмотреть вариант с покупкой немецких ракет, что помогло бы Великобритании нарастить поставки собственных Storm Shadow Вооруженным силам Украины (ВСУ). Идею британского коллеги поддержала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Влияние возможных поставок Taurus Киеву оценили

«Я так не думаю», — ответил Писториус на вопрос о том, подходит ли такой вариант для передачи вооружений Украине.

Отметим, что ранее против подобной передачи вооружений Украине выступил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Он напомнил, что канцлер Олаф Шольц ранее четко высказал свою позицию по Taurus, заявив, что Берлин не станет «воюющей стороной».