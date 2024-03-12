Госдума одобрила ограничение на посуточную аренду квартир

Госдума 12 марта приняла во втором, основном чтении законопроект, запрещающий посуточно сдавать квартиры в аренду, если в них нет приборов учета ресурсов. Об этом сообщает ТАСС.

В тексте законопроекта сказано, что собственник вправе предоставить свое жилье в пользование на основании договора найма (в том числе краткосрочного), если соблюдаются права и законные интересы соседей, а также правила пользования жилыми помещениями, правила содержания общего имущества, требования энергетической эффективности и оснащенности жилых помещений счетчиками.

Речь идет о приборах учета в системах электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.

Член комитета Думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал ТАСС, что в 2019 году Конституционный суд РФ постановил, что сдавать жилье в аренду на короткие сроки законно, но это явление требует дополнительного законодательного регулирования. Как объясняло РБК, своим решением суд запретил приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничному бизнесу по формальным признакам.

В итоге в правительстве разработали соответствующий законопроект. Поправки, содержащие требования о счетчиках, внесли в законопроект ко второму чтению.

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Как отмечал Колунов, если приборов учета нет, «а у тебя арендаторы всем пользуются, бремя так или иначе ложится на других через ежемесячные начисления».

Депутат КПРФ в Госдуме Алексей Куринный рассказывал «Коммерсанту», что в квартирах, которые сдаются посуточно, часто нет счетчиков, а оплата идет по нормативу и позже в рамках общедомовых нужд «это все делится между всеми соседями».