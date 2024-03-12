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Большинство украинцев выступили за устранение русского языка

В феврале 2024 года 66 процентов опрошенных украинцев выступили за устранение русского языка из официального общения. Об этом сообщают данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Большинство украинцев выступили за устранение русского языка
© Анна Майорова / «Лента.ру»
«Только 3 процента считают, что русский язык должен получить статус второго государственного. И 24 процента считают, что русский язык может стать официальным в регионах, где большинство этого желают», — указывается в отчете по итогам исследования.

По данным института, лишь 10 процентов жителей Украины хотели бы видеть русский язык либо официальным в своей области, либо вообще вторым государственным. При этом подавляющее большинство желает его устранения из официального общения по всей стране или выступают против использования в своем регионе.

Ранее стало известно, что на Украине на 30 процентов выросло количество жалоб на использование русского языка. За 2023 год было получено 3692 доноса на нарушителей закона о государственном языке, что почти на треть больше, чем в 2022 году. Наибольшее число жалоб поступило из Киева — 1345.

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