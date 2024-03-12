Карлсон назвал исключенный из списка вопрос Путину

Американский журналист Такер Карлсон назвал вопрос, который он планировал задать президенту России Владимиру Путину, но исключил из общего списка. Lenta.ru

«Я сидел перед интервью, пил кофе со своим продюсерами, и говорю: вот сейчас я пойду туда, и мой первый вопрос будет: „господин президент, я здесь в Кремле уже два дня готовлюсь и не видел ни одного афроамериканца на руководящей должности в Кремле“. Но это слишком культурно специфично», — приводит слова Карлсона telegram-канал «Пул N3». Он добавил, что сознавая это, принял решение отказаться от этого вопроса, чтобы не вызвать недоразумений. Ura.Ru

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут. Газета.Ru