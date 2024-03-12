Появились подробности крушения самолета под Иваново

Telegram-канал «112» сообщает, что самолет, упавший под Иваново, базировался в Твери. По данным канала, у воздушного судна загорелся двигатель в момент взлета с аэродрома Северный.

Как пишет «112», самолет сделал круг и намеревался совершить аварийную посадку, однако не смог. По информации канала, на борту находились семь членов экипажа и пять пассажиров.

В Сети появились кадры с места предположительного падения самолета в Иваново. На них запечатлен поднимающийся в воздух столб дыма. Очевидцы также рассказали, что у воздушного судна загорелся двигатель.

Свидетельница произошедшего Мария сообщила NEWS.ru, что в небе над городом Иваново загорелся самолет, после этого он пошел на снижение и рухнул на местном кладбище. Как рассказала местная жительница, были слышны хлопки. По ее словам, к месту происшествия выдвинулись медики и пожарные.

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Ранее самолет Boeing 737-800 российской авиакомпании «Победа» едва не потерпел крушение в аэропорту Сочи в ходе рейса из Казани. Уже при заходе на посадку борт попал в сильную грозу, его стало трясти. Согласно расшифровке переговоров, 27-летний второй пилот несколько раз предлагал 50-летнему командиру уйти на второй круг, но тот не решался. На борту находилось 168 пассажиров.