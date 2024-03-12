Появились новые подробности утечки беседы офицеров ФРГ об атаке на Россию

К утечке беседы высокопоставленных офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост причастен инспектор Военно-воздушных сил Германии Инго Герхарц, передает телеканал N-TV. По его данным, он неправильно подключился к перехваченному звонку.

В перехваченном разговоре офицеров бундесвера о крылатых ракетах Taurus второй участник набрал номер неправильно. Федеральный министр обороны Борис Писториус подтвердил это в понедельник вечером после специального заседания комитета по обороне бундестага. Это был инспектор ВВС Инго Герхарц, — отметил канал.

В Бундестаге объяснили утечку разговора офицеров

По информации Писториуса, перехват разговора произошел в Сингапуре в момент, когда один из участников беседы подключился по незащищенной линии. При этом во время звонка утечка данных была зафиксирована не у Герхарца.