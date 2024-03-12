В СФ заявили о праве России отменить акт о передаче Крыма УССР

Россия, как правопреемница Советского Союза, имеет полное законное право отменить акт от 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, сообщает во вторник, 12 марта, РИА Новости.

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«Акт 1954 года — незаконное решение, которое должно быть отменно», — подчеркнул сенатор.

Он напомнил, что предложениям аннулировать действие этого документа уже не один десяток лет. Также Цеков прояснил юридические нюансы реализации данной инициативы.

«Мы пришли к выводу, что акт от 1954 года может быть отменен Федеральным собранием Российской Федерации. Кроме того, свою оценку по законности передачи Крыма в состав УССР может дать и Конституционный суд РФ», — пояснил политик.

Днем ранее в Государственную Думу внесли законопроект, признающий недействительным решение передать Крым из состава РСФСР в состав Украинской ССР. В случае принятия инициативы решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году, когда руководителем КПСС являлся Никита Хрущев, будет признано недействительным.

В июне 2023 года сообщалось, что рабочая группа парламента Крыма начала готовить обращение в Конституционный суд России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украинской ССР. В декабре глава парламента Крыма, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов заявил, что в процессе передачи полуострова в состав УССР было допущено рекордное число нарушений законодательства и правового нигилизма.