Глава МВД Эстонии прокомментировал объявление его в розыск Россией

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что серьезно отнесся к тому, что Россия объявила его в розыск. Lenta.ru

По словам Ляэнеметса, он намерен продолжать свою работу и не испугался, хотя к таким вещам следует относиться "очень серьезно". "У нас есть органы безопасности, я им доверяю, они справятся с задачей и обеспечат безопасность в Эстонии, в том числе для членов правительства", - отметил министр. Российская газета

Ранее стало известно, что МВД России объявило главу эстонского ведомства в розыск. Согласно данным на сайте МВД, его разыскивают по уголовной статье, но по какой именно, не указывается. Газета.Ru