Пока вы не уснули: Медведев об ударе по Одессе, ЧП на «Северстали»

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Медведев прокомментировал сообщения об ударе по кортежу Зеленского

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал информацию от греческих СМИ о том, что Россия атаковала кортеж Владимира Зеленского, когда тот ехал на встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе.

По мнению Медведева, информация об атаке является «очевидным» фейком и антироссийским оружием. При этом он также добавил, что для России не важно, кто занимает пост «главаря неонацистского режима».

«Но вот досадно всё равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе. Nullum malum sine aliquo bono! (“Нет худа без добра” на латыни — прим. ред.)», — написал Медведев.

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Инцидент на заводе «Северсталь» произошел из-за попадания БПЛА

Исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что инцидент на заводе «Северстали» произошел в результате попадания беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 7 марта, представители «Северстали» сообщили, что на промышленной площадке в Череповце произошел технологический инцидент. Один из агрегатов в итоге решили вывести в запланированный ранее ремонт.

Филимонов уточнил, что инцидент произошел в районе доменной печи. В результате инцидента никто не пострадал.

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Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал фейком сообщения западных и украинских СМИ о существовании черного рынка, на котором якобы покупают украинских военнопленных для обмена на пленных чеченцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Статья, в которой утверждалось, что пленных покупают для обмена, ранее вышла в британской газете The Times. Кадыров назвал статью «очередным фейком» и подчеркнул, что в качестве героя материала был выбран человек, которому в Чечне спасли жизнь.

Кадыров рассказал, что речь идет о Вячеславе Левицком, который сдался в плен бойцам чеченского спецназа в апреле 2023 года. По словам Кадырова, украинского военного нашли через десять дней после того, как его бросили сослуживцы.

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Журналисты выяснили, как близко Зеленский был от места взрыва в Одессе

Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным журналистов, участники кортежа почувствовали удар и увидели «грибовидное облако» дыма после взрыва. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил в беседе с CNN, что Зеленский и Мицотакис не пострадали.

6 марта в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие.

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Швеция официально вступила в НАТО

Швеция официально стала новым членом НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

О присоединении Швеции официально объявил Госдепартамент США. Таким образом, Швеция стала уже 32-м членом Североатлантического альянса.

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Путин высказался об Олимпийских играх без россиян

Президент РФ Владимир Путин считает, что крупные международные спортивные соревнования многое теряют, когда в них не участвуют россияне.

В новом Дворце самбо в Краснодаре глава государства пообщался со спортсменами. Одна из участниц беседы заметила, что "без участия России на Олимпийских играх - это не Олимпийские игры, Чемпионат мира, Чемпионат Европы - это местечковые соревнования", поскольку российские атлеты - "лучшие в мире".

"Так и есть. Полностью согласен", - подтвердил Путин.

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Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства балерину Илзе Лиепу из-за ее высказываний в поддержку России. Об этом сообщает LRT.

Инициатива лишить балерину гражданства возникла после того, как Лиепа в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и поддержала российскую политику, отмечает LRT.

По литовскому законодательству, человека можно лишить гражданства Литвы, приобретенного в порядке исключения, если он «своими действиями ставит под угрозу интересы безопасности Литвы или публично выражает поддержку государству, которое ставит под угрозу интересы безопасности Литвы, других членов ЕС или их союзников». Литовское гражданство Лиепа в порядке исключения получила в 2000 году.

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Кабмин РФ утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 7,5%. Решение утвердило правительство, сообщается на его сайте.

Социальные пенсии получают россияне, не обладающие достаточным подтвержденным стажем для зачисления страховой пенсии. Также на эти выплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

В кабмине напомнили, что размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Традиционно социальные пенсии увеличивают раз в год — 1 апреля.

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В бывшей колонии «скопинского маньяка» произошел погром

В среду, 6 марта, заключенные исправительной колонии номер четыре в городе Пугачев (Саратовская область) устроили погром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Представители ФСИН рассказали, что погром начался после того, как осужденный Г. «в демонстративно-шантажной форме» отказался выполнять законные требования сотрудников колонии. Они требовали от заключенного выдать запрещенный предмет, который он использовал, а после отказа применили к нему физическую силу - «загиб обеих рук за спину и удержание».

Его поддержали еще несколько заключенных - вместе они повредили имущество колонии, включая окна и двери.

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Пугачеву просят признать иноагентом

Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и глава организации Виталий Бородин выступили за признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом из-за ее высказываний о России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соответствующая просьба поступила в генпрокуратуру. Общественники считают, что артистку необходимо признать иноагентом по ряду причин. Они указывают на то, что певица и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) покинули страну после начала специальной военной операции. Отмечается, что Пугачева публично поддерживала своего мужа. Общественники отмечают, что Пугачева неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию.

«Последней каплей стало вчерашнее "выступление" Пугачевой в ответ Стасу Михайлову, который высказался о том, что ругающие Россию звезды ведут себя некорректно», — говорится в публикации.

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