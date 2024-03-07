Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал фейком сообщения западных и украинских СМИ о существовании черного рынка, на котором якобы покупают украинских военнопленных для обмена на пленных чеченцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Статья, в которой утверждалось, что пленных покупают для обмена, ранее вышла в британской газете The Times. Кадыров назвал статью «очередным фейком» и подчеркнул, что в качестве героя материала был выбран человек, которому в Чечне спасли жизнь.

Кадыров рассказал, что речь идет о Вячеславе Левицком, который сдался в плен бойцам чеченского спецназа в апреле 2023 года. По словам Кадырова, украинского военного нашли через десять дней после того, как его бросили сослуживцы.

«У него были перебиты ноги и обморожены руки, поэтому его оперативно доставили в Грозный, где ему оказали всю необходимую помощь», - сказал глава Чечни.

Кадыров заявил, что врачи были вынуждены ампутировать Левицкому конечности из-за начавшейся гангрены. После лечения его и еще двух пленных передали украинской стороне в обмен на трех российских военных, которые не являются уроженцами Чечни.

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Кадыров подчеркнул, что процедура проходила в рамках международного законодательства и при поддержке со стороны Минобороны РФ.

«Я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним», - написал глава Чечни.

Ранее Кадыров рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» успешно выполняют в Донбассе задачи, поставленные российским руководством. Он отмечал, что чеченские военные вместе с подразделениями ЛНР и ДНР «не оставляют шанса нацистам и шайтанам на какие-либо успешные действия».