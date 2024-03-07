Активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) и глава организации Виталий Бородин выступили за признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом из-за ее высказываний о России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соответствующая просьба поступила в генпрокуратуру. Общественники считают, что артистку необходимо признать иноагентом по ряду причин. Они указывают на то, что певица и ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) покинули страну после начала специальной военной операции. Отмечается, что Пугачева публично поддерживала своего мужа. Общественники отмечают, что Пугачева неоднократно высказывала свою антироссийскую позицию.

«Последней каплей стало вчерашнее "выступление" Пугачевой в ответ Стасу Михайлову, который высказался о том, что ругающие Россию звезды ведут себя некорректно», — говорится в публикации.

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Пугачева, в свою очередь, резко раскритиковала своего коллегу Стаса Михайлова, а также отметила, что «нормальные люди не собираются возвращаться» в Россию.

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* признан Минюстом России иностранным агентом