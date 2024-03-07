Инцидент на заводе «Северсталь» произошел из-за попадания БПЛА

Исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что инцидент на заводе «Северстали» произошел в результате попадания беспилотника. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг, 7 марта, представители «Северстали» сообщили, что на промышленной площадке в Череповце произошел технологический инцидент. Один из агрегатов в итоге решили вывести в запланированный ранее ремонт.

Филимонов уточнил, что инцидент произошел в районе доменной печи. В результате инцидента никто не пострадал.

Врио губернатора подчеркнул, что предприятие работает в штатном режиме, работа печи нарушена не была.