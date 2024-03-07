Медведев прокомментировал сообщения об ударе по кортежу Зеленского

Зампред Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал информацию от греческих СМИ о том, что Россия атаковала кортеж Владимира Зеленского, когда тот ехал на встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе.

По мнению Медведева, информация об атаке является «очевидным» фейком и антироссийским оружием. При этом он также добавил, что для России не важно, кто занимает пост «главаря неонацистского режима».

«Но вот досадно всё равно как-то. Жаль, что точно запулили в заранее спланированное место. И что его величество случай своим карающим перстом не решил судьбу первого генитального музыканта иначе. Nullum malum sine aliquo bono! (“Нет худа без добра” на латыни — прим. ред.)», — написал Медведев.

Ранее греческая газета «Прототема» заявила о ракетном ударе со стороны России по кортежу Владимира Зеленского.