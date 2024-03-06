"Прототема": Россия нанесла ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе

Греческая газета «Прототема», освещающая визит премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса в Одессу, сообщила, что по кортежу Владимира Зеленского был нанесен ракетный удар со стороны России, когда украинский лидер ехал на встречу с политиком из Греции.

Как утверждает источник, машины сопровождения Зеленского попали под ракетную атаку незадолго до его встречи с Мицотакисом — согласно имеющейся информации, взрыв прозвучал на расстоянии около 150 метров от места встречи политиков. Как уточнили в статье, самому премьер-министру ничего не угрожает. Кроме того издание отметило, что встреча Мицотакиса и Зеленского проходит в штатном режиме.

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