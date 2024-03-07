Швеция официально вступила в НАТО

Швеция официально стала новым членом НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

О присоединении Швеции официально объявил Госдепартамент США. Таким образом, Швеция стала уже 32-м членом Североатлантического альянса.

Напомним, что парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО 26 февраля 2024 года. Эта ратификация стала последним шагом на пути страны в альянс. При этом ускорить ратификацию венгерским парламентом призывал лично премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.