Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО

В Венгрии ратифицировали заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что парламент страны ратифицировал заявку во время первого заседания весенней сессии. В результате голосования «за» ратификацию выступили 188 депутатов, 6 проголосовали «против» и 4 воздержались.

При этом Венгрия была последней из стран-членов НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции на присоединение к альянсу. Теперь у Швеции есть официальное право стать 32-ой страной в составе Североатлантического альянса.