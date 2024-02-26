Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО
Отмечается, что парламент страны ратифицировал заявку во время первого заседания весенней сессии. В результате голосования «за» ратификацию выступили 188 депутатов, 6 проголосовали «против» и 4 воздержались.
При этом Венгрия была последней из стран-членов НАТО, которая не ратифицировала заявку Швеции на присоединение к альянсу. Теперь у Швеции есть официальное право стать 32-ой страной в составе Североатлантического альянса.
Напомним, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал парламент страны как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в НАТО.
Рамблер: главные новости