Орбан озвучил Столтенбергу позицию по членству Швеции в НАТО

Орбан призвал парламент Венгрии быстрее ратифицировать членство Швеции в НАТО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призвал парламент страны как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в НАТО. Об этом Орбан написал в социальной сети X.
Орбан также добавил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого венгерский премьер поддержал присоединение Швеции к альянсу. Кроме того, ранее Орбан пригласил в Венгрию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона для переговоров по поводу членства в НАТО. Как отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, эта встреча может способствовать дальнейшему выстраиванию доверия между странами.
«Только что закончил телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Я подтвердил, что правительство Венгрии поддерживает членство Швеции в НАТО. Я также подчеркнул, что мы продолжим призывать парламент проголосовать за присоединение Швеции и завершить ратификацию при первой возможности», — сообщил Орбан.
23 января парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. Ожидается, что в ближайшее время соответствующий ратификационный документ подпишет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.