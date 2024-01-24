Орбан озвучил Столтенбергу позицию по членству Швеции в НАТО

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что призвал парламент страны как можно быстрее ратифицировать членство Швеции в НАТО . Об этом Орбан написал в социальной сети X.

Орбан также добавил, что провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого венгерский премьер поддержал присоединение Швеции к альянсу. Кроме того, ранее Орбан пригласил в Венгрию премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона для переговоров по поводу членства в НАТО. Как отметил глава венгерского МИД Петер Сийярто, эта встреча может способствовать дальнейшему выстраиванию доверия между странами.