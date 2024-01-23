Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
Парламент Турции после долгих консультаций одобрил ратификационный протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет РБК.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в США внимательно следят за ходом голосования в парламенте Турции.
Чиновник отметил, что «Швеция более чем готова стать союзницей по НАТО, и мы, безусловно, с нетерпением ждем ее принятия в альянс, но я не буду забегать вперед решения турецкого парламента».
Кирби также выразил надежду, что Будапешт в случае положительного решения депутатов обратит внимание на результаты голосования в турецком парламенте и последует примеру Анкары.
Рамблер: главные новости