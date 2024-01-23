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Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции после долгих консультаций одобрил ратификационный протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет РБК.

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО
© globallookpress.com

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в США внимательно следят за ходом голосования в парламенте Турции.

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Чиновник отметил, что «Швеция более чем готова стать союзницей по НАТО, и мы, безусловно, с нетерпением ждем ее принятия в альянс, но я не буду забегать вперед решения турецкого парламента».

Кирби также выразил надежду, что Будапешт в случае положительного решения депутатов обратит внимание на результаты голосования в турецком парламенте и последует примеру Анкары.

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