Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

Парламент Турции после долгих консультаций одобрил ратификационный протокол о принятии Швеции в Североатлантический альянс. Об этом пишет РБК.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что в США внимательно следят за ходом голосования в парламенте Турции.

Чиновник отметил, что «Швеция более чем готова стать союзницей по НАТО, и мы, безусловно, с нетерпением ждем ее принятия в альянс, но я не буду забегать вперед решения турецкого парламента».