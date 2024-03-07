Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства балерину Илзе Лиепу из-за ее высказываний в поддержку России. Об этом сообщает LRT.

Инициатива лишить балерину гражданства возникла после того, как Лиепа в интервью российским СМИ осудила поведение стран Балтии и поддержала российскую политику, отмечает LRT.

По литовскому законодательству, человека можно лишить гражданства Литвы, приобретенного в порядке исключения, если он «своими действиями ставит под угрозу интересы безопасности Литвы или публично выражает поддержку государству, которое ставит под угрозу интересы безопасности Литвы, других членов ЕС или их союзников». Литовское гражданство Лиепа в порядке исключения получила в 2000 году.

Осенью 2023 года МВД Литвы обязало Департамент миграции начать процедуру лишения Лиепы гражданства. Департамент миграции попросил «компетентные ведомства» оценить высказывания балерины об украинском кризисе и о России.

Литовского гражданства в сентябре 2023-го лишили фигуристку Маргариту Дробязко, уроженку Москвы, выступавшую за Литву в танцах на льду вместе с Повиласом Ванагасом.