Журналисты выяснили, как близко Зеленский был от места взрыва в Одессе

Взрыв в Одессе произошел в 500 метрах от кортежа президента Украины Владимира Зеленского и прибывшего с визитом премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

© Газета.Ru

По данным журналистов, участники кортежа почувствовали удар и увидели «грибовидное облако» дыма после взрыва. Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук отметил в беседе с CNN, что Зеленский и Мицотакис не пострадали.

6 марта в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие.

Зеленский рассказал подробности взрыва в Одессе

Минобороны России заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные морские катера для украинской армии.

Ранее Зеленский заявил, что видел и слышал взрыв в Одессе.