В бывшей колонии «скопинского маньяка» произошел погром

В среду, 6 марта, заключенные исправительной колонии номер четыре в городе Пугачев (Саратовская область) устроили погром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН.

Представители ФСИН рассказали, что погром начался после того, как осужденный Г. «в демонстративно-шантажной форме» отказался выполнять законные требования сотрудников колонии. Они требовали от заключенного выдать запрещенный предмет, который он использовал, а после отказа применили к нему физическую силу - «загиб обеих рук за спину и удержание».

Его поддержали еще несколько заключенных - вместе они повредили имущество колонии, включая окна и двери.

Во ФСИН заключенного Г. назвали злостным нарушителем порядка в колонии. У него 54 взыскания, он содержится в отряде со строгими условиями отбывания наказания. В колонию он попал за убийство.

Представители ФСИН заявили, что погром был остановлен с помощью разъяснительной беседы.

«После проведения сотрудниками колонии разъяснительной беседы осужденные отказались от своих противоправных действий. Физическая сила к (другим) осужденным не применялись», - подчеркнули во ФСИН.

Сейчас ведомство оценивает ущерб, нанесенный колонии.

В этой колонии отбывал наказание Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк».

В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, держал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы. Он вышел на свободу в марте 2020-го.

В августе 2022 года Мохова заподозрили в сокрытии убийства, совершенного в его доме другим человеком. Сейчас идет судебный процесс по этому делу.