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Пока вы не уснули: Шольц об ударе по экономике ФРГ и сенатор США в списке террористов

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Шольц рассказал о последствиях конфликта на Украине для Германии

Последствия конфликта на Украине сильно ударили по Германии, страна не была к этому готова. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Последствия<...> [конфликта на Украине] сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены", - сказал он.

Шольц добавил, что немецкие власти оперативно приняли необходимые меры, чтобы выправить ситуацию, в том числе за рекордное время» были построены терминалы по приему СПГ.

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Американский сенатор внесен в список террористов и экстремистов в России

Россия внесла американского сенатора Линдси Грэма* (республиканец от штата Южная Каролина) в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг.

Весной 2022 года МВД России объявило сенатора в розыск. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Произошло это после того, как офис Владимира Зеленского опубликовал видео с его встречи Грэмом*. В этом видео сенатор говорит, что «россияне умирают и это лучшее, на что мы [американцы] тратили деньги».

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Появились подробности обнаружения неизвестных обломков в Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта. Это подтвердил глава района Дмитрий Литвинов.

По его словам, повреждений и пострадавших нет. В целом обстановка в районе и населенных пунктах спокойная, отметил он.

«В поле лежат [обломки], далеко от населенного пункта. Все совершенно спокойно», — заявил Литвинов.

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Суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию РФ по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более $50 млрд.

Об этом говорится в опубликованном на сайте суда решении.

"Арбитражные решения не должны быть отменены", - говорится в документе.

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Климатолог высказался о приходе рекордной жары в Россию летом

Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им М. В. Ломоносова Михаил Локощенко в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о приходе рекордной жары в Россию этим летом. Подобные прогнозы специалист назвал ерундой.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что предстоящий летний сезон в России может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Неизвестные синоптики утверждают, что средняя температура воздуха с июня по август 2024 г. на территории Русской равнины якобы будет составлять около плюс 25-27 ºС при норме в плюс 22 градуса. При этом средняя максимальная температура может быть выше плюс 35 градусов. Прогнозируемую аномалию объясняют эффектом Эль-Ниньо. Эль-Ниньо или Южное колебание – это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые могут влиять на климат.

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Прокурор запросил 3,5 года колонии для сжегшего Коран Никиты Журавеля

Государственный обвинитель запросил для Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде, наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Молодого человека обвиняют в оскорблении чувств верующих.

В мае прошлого года сотрудники полиции задержали в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. Как заявили следователи, молодой человек совершил это ради денег от украинских спецслужб.

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В Москве суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана*

Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда. Lenta.ru

«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении. RT на русском

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После массовой драки из России выдворят около 40 мигрантов

Московское управление МВД рассказало о результатах расследования драки курьеров и сотрудников склада «крупной онлайн-платформы». Участников драки решили оштрафовать и выслать из России, по данным РИА Новости, выдворены будут около 40 мигрантов.

Драка произошла в конце января 2024 года на Гвардейской улице.

Семеро участников драки были задержаны по горячим следам, их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Следователи также возбудили дело по уголовной статье о хулиганстве (213 УК РФ). По данным полиции, причиной драки стал конфликт, связанный с погрузочными работами.

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Маск: человек с имплантом смог управлять компьютерной мышью мыслью

Человек, которому был вживлен в мозг чип нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink, может силой мысли контролировать компьютерную мышь. Об этом со ссылкой на заявление Маска пишет агентство Reuters.

Ранее в Neuralink заверяли, что работают над тем, чтобы развеять опасения Федерального управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) относительно перегрева вживляемого человеку устройства, а также токсичных химических веществ, которые могут просочиться в мозг из имплантата и вызвать повреждения. Позднее Маск сообщил об успешном вживлении импланта Neuralink в мозг человека.

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Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих

Полиция задержала руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом сообщили в самой организации.

"Сегодня утром в соответствии с решением следственного департамента МВД России были задержаны некоторые сотрудники центрального аппарата Всероссийского общества глухих. Среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата Всероссийского общества глухих", - говорится в сообщении.

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