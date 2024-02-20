Пока вы не уснули: Шольц об ударе по экономике ФРГ и сенатор США в списке террористов
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Шольц рассказал о последствиях конфликта на Украине для Германии
Последствия конфликта на Украине сильно ударили по Германии, страна не была к этому готова. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Последствия<...> [конфликта на Украине] сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены", - сказал он.
Шольц добавил, что немецкие власти оперативно приняли необходимые меры, чтобы выправить ситуацию, в том числе за рекордное время» были построены терминалы по приему СПГ.
Американский сенатор внесен в список террористов и экстремистов в России
Россия внесла американского сенатора Линдси Грэма* (республиканец от штата Южная Каролина) в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг.
Весной 2022 года МВД России объявило сенатора в розыск. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Произошло это после того, как офис Владимира Зеленского опубликовал видео с его встречи Грэмом*. В этом видео сенатор говорит, что «россияне умирают и это лучшее, на что мы [американцы] тратили деньги».
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Появились подробности обнаружения неизвестных обломков в Волгоградской области
В Еланском районе Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта. Это подтвердил глава района Дмитрий Литвинов.
По его словам, повреждений и пострадавших нет. В целом обстановка в районе и населенных пунктах спокойная, отметил он.
«В поле лежат [обломки], далеко от населенного пункта. Все совершенно спокойно», — заявил Литвинов.
Суд в Нидерландах отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию РФ по делу ЮКОСа, в рамках которой российская сторона пыталась отменить решения международного арбитража о выплате бывшим акционерам компании более $50 млрд.
Об этом говорится в опубликованном на сайте суда решении.
"Арбитражные решения не должны быть отменены", - говорится в документе.
Климатолог высказался о приходе рекордной жары в Россию летом
Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им М. В. Ломоносова Михаил Локощенко в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о приходе рекордной жары в Россию этим летом. Подобные прогнозы специалист назвал ерундой.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что предстоящий летний сезон в России может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Неизвестные синоптики утверждают, что средняя температура воздуха с июня по август 2024 г. на территории Русской равнины якобы будет составлять около плюс 25-27 ºС при норме в плюс 22 градуса. При этом средняя максимальная температура может быть выше плюс 35 градусов. Прогнозируемую аномалию объясняют эффектом Эль-Ниньо. Эль-Ниньо или Южное колебание – это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые могут влиять на климат.
Прокурор запросил 3,5 года колонии для сжегшего Коран Никиты Журавеля
Государственный обвинитель запросил для Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде, наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Молодого человека обвиняют в оскорблении чувств верующих.
В мае прошлого года сотрудники полиции задержали в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. Как заявили следователи, молодой человек совершил это ради денег от украинских спецслужб.
В Москве суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана*
Гагаринский районный суд Москвы заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан Минюстом РФ иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда. Lenta.ru
«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении. RT на русском
После массовой драки из России выдворят около 40 мигрантов
Московское управление МВД рассказало о результатах расследования драки курьеров и сотрудников склада «крупной онлайн-платформы». Участников драки решили оштрафовать и выслать из России, по данным РИА Новости, выдворены будут около 40 мигрантов.
Драка произошла в конце января 2024 года на Гвардейской улице.
Семеро участников драки были задержаны по горячим следам, их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Следователи также возбудили дело по уголовной статье о хулиганстве (213 УК РФ). По данным полиции, причиной драки стал конфликт, связанный с погрузочными работами.
Маск: человек с имплантом смог управлять компьютерной мышью мыслью
Человек, которому был вживлен в мозг чип нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink, может силой мысли контролировать компьютерную мышь. Об этом со ссылкой на заявление Маска пишет агентство Reuters.
Ранее в Neuralink заверяли, что работают над тем, чтобы развеять опасения Федерального управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) относительно перегрева вживляемого человеку устройства, а также токсичных химических веществ, которые могут просочиться в мозг из имплантата и вызвать повреждения. Позднее Маск сообщил об успешном вживлении импланта Neuralink в мозг человека.
Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих
Полиция задержала руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом сообщили в самой организации.
"Сегодня утром в соответствии с решением следственного департамента МВД России были задержаны некоторые сотрудники центрального аппарата Всероссийского общества глухих. Среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата Всероссийского общества глухих", - говорится в сообщении.