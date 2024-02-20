В Москве суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана*

«Избрать в отношении Гозмана Леонида Яковлевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении. RT на русском

Тверской суд 30 августа 2022 года арестовал Гозмана на 15 суток за публичное отождествление СССР и нацистской Германии (ч. 2 ст. 13.48 КоАП). В составленном на него протоколе речь шла о статье, опубликованной на личной странице в "Живом журнале" в 2013 году. 29 сентября Гозман после отбытия очередного административного ареста покинул Россию и улетел в Израиль. ТАСС