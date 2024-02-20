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Появились подробности обнаружения неизвестных обломков в Волгоградской области

В Еланском районе Волгоградской области обнаружили обломки неопознанного объекта. Это подтвердил глава района Дмитрий Литвинов. Lenta.ru

По его словам, повреждений и пострадавших нет. В целом обстановка в районе и населенных пунктах спокойная, отметил он. Газета.Ru

«В поле лежат [обломки], далеко от населенного пункта. Все совершенно спокойно», — заявил Литвинов. Национальная Служба Новостей

Напомним, что в начале февраля территория Волгоградской области подверглась атаке беспилотников ВСУ. Дроны были нейтрализованы силами ПВО и комплексами радиоэлектронной борьбы. Российская газета

Появились подробности обнаружения неизвестных обломков в Волгоградской области
© РИА Новости
Происшествия
Дмитрий Литвинов
Волгоградская Область