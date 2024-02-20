Россия внесла американского сенатора Линдси Грэма* (республиканец от штата Южная Каролина) в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг.

Произошло это после того, как офис Владимира Зеленского опубликовал видео с его встречи Грэмом*. В этом видео сенатор говорит, что «россияне умирают и это лучшее, на что мы [американцы] тратили деньги».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что одна из предыдущих «инвестиций» США привела ко Второй мировой войне и Холокосту.

Американские СМИ назвали украинское видео с сенатором смонтированным, но в МИД РФ заявили, что это «циничная попытка оправдать» Грэма* и его «людоедские высказывания».