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Россия внесла сенатора США в список террористов и экстремистов

Россия внесла американского сенатора Линдси Грэма* (республиканец от штата Южная Каролина) в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росфинмониторинг.

Весной 2022 года МВД России объявило сенатора в розыск. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Произошло это после того, как офис Владимира Зеленского опубликовал видео с его встречи Грэмом*. В этом видео сенатор говорит, что «россияне умирают и это лучшее, на что мы [американцы] тратили деньги».

Американский сенатор считает, что США нужно передавать оружие Украине в кредит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда сказал, что «трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что одна из предыдущих «инвестиций» США привела ко Второй мировой войне и Холокосту.

Американские СМИ назвали украинское видео с сенатором смонтированным, но в МИД РФ заявили, что это «циничная попытка оправдать» Грэма* и его «людоедские высказывания».

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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