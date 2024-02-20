«Она будет зависеть от того, каким будет западный перенос [преобладающий перенос воздуха с запада на восток в тропосфере и стратосфере средних широт, а также в верхней тропосфере и стратосфере тропических и полярных широт – прим. ред.], будет ли слабее или сильнее выражен азорский максимум, будут ли блокирующие антициклоны, или же их не будет, а если будут, то на какой их периферии окажется средняя полоса России, и так далее. Но сейчас этого никто не знает, потому что соответствующих центров действия – циклонов и антициклонов, которые определят погоду - пока нет», - отметил специалист.