Климатолог развеял миф о приходе рекордной жары в Россию ближайшим летом
Ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им М. В. Ломоносова Михаил Локощенко в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о приходе рекордной жары в Россию этим летом. Подобные прогнозы специалист назвал ерундой.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что предстоящий летний сезон в России может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Неизвестные синоптики утверждают, что средняя температура воздуха с июня по август 2024 г. на территории Русской равнины якобы будет составлять около плюс 25-27 ºС при норме в плюс 22 градуса. При этом средняя максимальная температура может быть выше плюс 35 градусов. Прогнозируемую аномалию объясняют эффектом Эль-Ниньо. Эль-Ниньо или Южное колебание – это изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, которые могут влиять на климат.
Этот прогноз – полная ерунда. То, каким будет лето, еще никто не знает. Никакой научной основы для прогноза погоды на несколько месяцев вперед не существует. [Обозначенная в материале СМИ] связь с Эль-Ниньо спекулятивна. На самом деле связь погоды в средних широтах с той или иной фазой Южного колебания [Эль-Ниньо] статистически незначима – мои коллеги это проверяли. Погода в средних широтах определяется не Эль-Ниньо, а совершенно другими процессами, в частности Североатлантическим колебанием и другими явлениями… Конечно, в природе все взаимосвязано, но здесь связи очень далекие. Говорить о том, что из-за положительной фазы Эль-Ниньо у нас будет теплое лето, неправильно.Михаил ЛокощенкоВедущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ им М. В. Ломоносова
Эксперт напомнил, что несколько месяцев назад в СМИ появился прогноз о рекордно теплой зиме 2023-2024 годов из-за феномена Эль-Ниньо.
«И тогда я говорил, что соответствующей взаимосвязи быть не может, а результат мы увидели: зима оказалась отнюдь не теплой, при этом январь был значительно холоднее климатической нормы. То есть эти сообщения были такой же ерундой и спекуляцией», - сказал специалист.
Михаил Александрович подчеркнул, что летняя погода в столице определяется синоптическими условиями – барическими центрами действия средних широт.
«Она будет зависеть от того, каким будет западный перенос [преобладающий перенос воздуха с запада на восток в тропосфере и стратосфере средних широт, а также в верхней тропосфере и стратосфере тропических и полярных широт – прим. ред.], будет ли слабее или сильнее выражен азорский максимум, будут ли блокирующие антициклоны, или же их не будет, а если будут, то на какой их периферии окажется средняя полоса России, и так далее. Но сейчас этого никто не знает, потому что соответствующих центров действия – циклонов и антициклонов, которые определят погоду - пока нет», - отметил специалист.
Ближайшим летом температура в Москве выше плюс 35 градусов крайне маловероятна, добавил эксперт.
«Такие максимальные температуры в средней полосе европейской России были отмечены всего несколько раз в истории, и говорить о том, что они станут типичными – несерьезно, они никогда не станут типичными. Климатическая норма летнего сезона, то есть средняя температура трёх летних месяцев у нас в Москве – это плюс 18 – плюс 19 градусов, а отнюдь не 22, причём значения 25 градусов в среднем за все лето не было ни разу. Даже для отдельных летних месяцев среднемесячная температура свыше 25 градусов была отмечена в столице лишь один раз в истории наблюдений: в аномально жарком июле 2010 года. Это был исключительный случай», - заключил климатолог.
Ранее страны Африки выразили обеспокоенность негативными изменениями в климате Земли.