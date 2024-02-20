После массовой драки из России выдворят около 40 мигрантов

Московское управление МВД рассказало о результатах расследования драки курьеров и сотрудников склада «крупной онлайн-платформы». Участников драки решили оштрафовать и выслать из России, по данным РИА Новости, выдворены будут около 40 мигрантов.

Драка произошла в конце января 2024 года на Гвардейской улице.

Семеро участников драки были задержаны по горячим следам, их привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. Следователи также возбудили дело по уголовной статье о хулиганстве (213 УК РФ). По данным полиции, причиной драки стал конфликт, связанный с погрузочными работами.

Полицейские провели проверки в отношении 74 иностранцев. Были установлены подозреваемые в возрасте 21 и 26 лет, которых полиция считает зачинщиками конфликта. Их арестовали.

В отношении десяти человек составили административные протоколы о нарушении правил въезда в РФ или режима пребывания в стране. В отношении двух граждан - протоколы по административной статье об уклонении от выезда из России. На одного из задержанных составили протокол о повторном нарушении правил въезда/пребывания.

В отношении еще 37 человек составили административные протоколы за работу без необходимых документов.