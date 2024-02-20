Силовики задержали руководство Всероссийского общества глухих

Полиция задержала руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ). Об этом сообщили в самой организации. Lenta.ru

"Сегодня утром в соответствии с решением следственного департамента МВД России были задержаны некоторые сотрудники центрального аппарата Всероссийского общества глухих. Среди задержанных президент ВОГ Станислав Иванов, первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, вице-президент ВОГ, член ЦП ВОГ, председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон, член ЦП ВОГ, помощник президента ВОГ, председатель Новосибирского РОВОГ Михаил Брагин, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие бывшие руководители отделов и сотрудники аппарата Всероссийского общества глухих", - говорится в сообщении. ТАСС