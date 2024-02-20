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Прокурор запросил 3,5 года колонии для сжегшего Коран Никиты Журавеля

Государственный обвинитель запросил для Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана у мечети в Волгограде, наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. ТАСС

Молодого человека обвиняют в оскорблении чувств верующих. Lenta.ru

В мае прошлого года сотрудники полиции задержали в Волгограде 19-летнего Журавеля за акцию с сожжением Корана на фоне Соборной мечети. Как заявили следователи, молодой человек совершил это ради денег от украинских спецслужб. Москва24

Прокурор запросил 3,5 года колонии для сжегшего Коран Никиты Журавеля
© РИА Новости
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Никита Журавель
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Волгоград
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