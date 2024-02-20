Маск: человек с чипом Neuralink научился управлять мышью усилием мысли
Человек, которому был вживлен в мозг чип нейротехнологической компании Илона Маска Neuralink, может силой мысли контролировать компьютерную мышь. Об этом со ссылкой на заявление Маска пишет агентство Reuters.
Ранее в Neuralink заверяли, что работают над тем, чтобы развеять опасения Федерального управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) относительно перегрева вживляемого человеку устройства, а также токсичных химических веществ, которые могут просочиться в мозг из имплантата и вызвать повреждения. Позднее Маск сообщил об успешном вживлении импланта Neuralink в мозг человека.
По его словам, пациент уже полностью оправился от хирургического вмешательства.
«Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью восстановился, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно. Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая», - пояснил Маск.
Он также отметил, что сейчас в Neuralink пытаются добиться от участника эксперимента как можно большего количества нажатий кнопок мышки.
В Reuters напомнили, что среди амбициозных планов Маска установка чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.