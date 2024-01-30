$89.29-0.3296.79-0.19
Войти в почту

Пока вы не уснули: данные с черных ящиков сбитого Ил-76 и новое оружие РФ на Курилах

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Данные черных ящиков подтвердили внешнее воздействие на Ил-76

Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76, сбитый в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, данные с приборов исключают все возможные версии крушения транспортного самолета, кроме того, что его сбили. На данный момент анализ данных черных ящиков продолжается.

Читать новость полностью

Медведев: Россия будет размещать на Курильских островах новое оружие

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о планах российских властей разместить новое оружие на Курилах. Об этом он написал на своей странице в соцсети VK.

Медведев прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о стремлении Японии заключить мирный договор с Россией. Кисида заявил, что Токио хотел бы заключить договор после разрешения «территориального вопроса» Курил.

Читать новость полностью

В ЕК заявили об отсутствии механизма передачи Киеву доходов от активов РФ

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов России.

"Да, мы приветствуем, что страны ЕС достигли принципиального соглашения по этому предложению. Теперь мы ждем формального утверждения по письменной процедуре [Советом ЕС]. Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет", - заявил он.

Читать новость полностью

Лавров: на Западе понимают, что срыв "проекта Украина" начался

На Западе понимают, что срыв "проекта Украина" начался, но остановиться в своей поддержке уже не могут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина".

Читать новость полностью

Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии

Евросоюз в последние годы ведет идеологическую войну против Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«ЕС в последние годы вел идеологическую войну против Венгрии и постоянно пытался нас шантажировать», — сказал премьер.

По его словам, ЕС "все меньше походит на сообщество суверенных государств".

Читать новость полностью

Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в 2017-2022 годах заработал более 67,5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте ЦИК РФ сведениях о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата.

Среди источников доходов в декларации у действующего главы государства указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества. В собственности Путина есть одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три автомобиля - ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, "Нива" 2009 года выпуска, а таже автоприцеп "Скиф" 1987 года выпуска.

Читать новость полностью

Венгрия озвучила условие для предоставления ЕС помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов согласиться на предоставление Украины финансовой помощи, но только в том случае, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Орбан выступил против предоставления Киеву пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на четырехлетний срок. Он также раскритиковал политику ЕС и заявил, что блок должен работать ради мира, а не безоговорочно поддерживать Киев в конфликте с Москвой.

Читать новость полностью

Бабурин снял свою кандидатуру с президентских выборов

Председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов.

Он призвал россиян объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ.

Читать новость полностью

Китайские смартфоны OnePlus 12 блокируют в России

OnePlus

В январе китайская компания OnePlus выпустила свой новый флагман — OnePlus 12. Гаджет уже стал хитом продаж в Китае, однако пользователи из других регионов столкнулись с неприятной особенностью смартфона: региональной блокировкой.

Как сообщают пользователи из России, Египта и других стран, китайская версия OnePlus 12 не адаптирована для использования в иных регионах. Так, при установке российской SIM-карты на смартфоне появляется уведомление, что некоторые функции будут недоступны: среди них возможность совершать сотовые звонки и получать SMS-сообщения. Ранее такая же проблема наблюдалась в китайских версиях OnePlus 11.

Читать новость полностью

Умер бывший участник группы «Машина времени»

Соцсети

Скончался рок-музыкант, солист группы «Мифы» и участник коллектива «Машина времени» Юрий Ильченко, сообщил в Telegram-канале журналист Владислав Бачуров. Музыканту было 70 лет, подробности его смерти не приводятся.

Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить», — написал Бачуров, процитировав песню «Машины времени».

Юрий Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году. Будучи ребенком, вместе с семьей переехал в Ленинград. В 18 лет Ильченко стал выступать с группой «Мифы», где играл на клавишных и ритм-гитаре, а также был вокалистом. В 1976–1977 годах играл с «Машиной времени»: по одной из версий, именно ему посвящена песня «Кого ты хотел удивить» из раннего репертуара группы. Впоследствии Ильченко спел вокальные партии в фильме Дмитрия Астрахана «Перекресток» с музыкой Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Читать новость полностью

В мире
Кристиан Виганд
Юрий Ильченко
Фумио Кисида
Сергей Бабурин
Виктор Орбан
Андрей Макаревич
Дмитрий Астрахан
Сергей Лавров
Владимир Путин
Дмитрий Медведев
ЦИК России
Минюст России
МИД России
Совет Европы
Еврокомиссия
Совет безопасности РФ
ЕС
Белгородская Область
Россия
Япония
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости