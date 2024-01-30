Пока вы не уснули: данные с черных ящиков сбитого Ил-76 и новое оружие РФ на Курилах

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Данные черных ящиков подтвердили внешнее воздействие на Ил-76

Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76, сбитый в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, данные с приборов исключают все возможные версии крушения транспортного самолета, кроме того, что его сбили. На данный момент анализ данных черных ящиков продолжается.

Медведев: Россия будет размещать на Курильских островах новое оружие

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о планах российских властей разместить новое оружие на Курилах. Об этом он написал на своей странице в соцсети VK.

Медведев прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о стремлении Японии заключить мирный договор с Россией. Кисида заявил, что Токио хотел бы заключить договор после разрешения «территориального вопроса» Курил.

В ЕК заявили об отсутствии механизма передачи Киеву доходов от активов РФ

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что у ЕК пока нет механизма передачи Киеву доходов от замороженных активов России.

"Да, мы приветствуем, что страны ЕС достигли принципиального соглашения по этому предложению. Теперь мы ждем формального утверждения по письменной процедуре [Советом ЕС]. Цель этого предложения в том, чтобы доходы от реинвестирования этих активов были переданы в бюджет ЕС и были использованы для Украины. Еврокомиссия работает над тем, чтобы подготовить следующие шаги. Никакого точного тайминга пока нет", - заявил он.

Лавров: на Западе понимают, что срыв "проекта Украина" начался

На Западе понимают, что срыв "проекта Украина" начался, но остановиться в своей поддержке уже не могут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина".

Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии

Евросоюз в последние годы ведет идеологическую войну против Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«ЕС в последние годы вел идеологическую войну против Венгрии и постоянно пытался нас шантажировать», — сказал премьер.

По его словам, ЕС "все меньше походит на сообщество суверенных государств".

Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в 2017-2022 годах заработал более 67,5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте ЦИК РФ сведениях о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата.

Среди источников доходов в декларации у действующего главы государства указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества. В собственности Путина есть одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три автомобиля - ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, "Нива" 2009 года выпуска, а таже автоприцеп "Скиф" 1987 года выпуска.

Венгрия озвучила условие для предоставления ЕС помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов согласиться на предоставление Украины финансовой помощи, но только в том случае, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Орбан выступил против предоставления Киеву пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на четырехлетний срок. Он также раскритиковал политику ЕС и заявил, что блок должен работать ради мира, а не безоговорочно поддерживать Киев в конфликте с Москвой.

Бабурин снял свою кандидатуру с президентских выборов

Председатель «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин заявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов.

Он призвал россиян объединиться вокруг кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ.

Китайские смартфоны OnePlus 12 блокируют в России

OnePlus

В январе китайская компания OnePlus выпустила свой новый флагман — OnePlus 12. Гаджет уже стал хитом продаж в Китае, однако пользователи из других регионов столкнулись с неприятной особенностью смартфона: региональной блокировкой.

Как сообщают пользователи из России, Египта и других стран, китайская версия OnePlus 12 не адаптирована для использования в иных регионах. Так, при установке российской SIM-карты на смартфоне появляется уведомление, что некоторые функции будут недоступны: среди них возможность совершать сотовые звонки и получать SMS-сообщения. Ранее такая же проблема наблюдалась в китайских версиях OnePlus 11.

Умер бывший участник группы «Машина времени»

Соцсети

Скончался рок-музыкант, солист группы «Мифы» и участник коллектива «Машина времени» Юрий Ильченко, сообщил в Telegram-канале журналист Владислав Бачуров. Музыканту было 70 лет, подробности его смерти не приводятся.

Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить», — написал Бачуров, процитировав песню «Машины времени».