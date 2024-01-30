На Западе понимают, что срыв "проекта Украина " начался, но остановиться в своей поддержке уже не могут, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров . ТАСС

По его словам, цифры, которые закапываются на Украине, они говорят о многом, о том, насколько важно для Запада не допустить "срыва" своего проекта "Украина". Lenta.ru

«Они уже понимают, что «срыв» уже начался. Но, тем не менее, остановиться не могут. И не только по соображением престижа... А в том числе и с точки зрения экономической выгоды», — сказал министр в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий. RT на русском