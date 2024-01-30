В январе китайская компания OnePlus выпустила свой новый флагман — OnePlus 12. Гаджет уже стал хитом продаж в Китае, однако пользователи из других регионов столкнулись с неприятной особенностью смартфона: региональной блокировкой.

Как сообщают пользователи из России, Египта и других стран, китайская версия OnePlus 12 не адаптирована для использования в иных регионах. Так, при установке российской SIM-карты на смартфоне появляется уведомление, что некоторые функции будут недоступны: среди них возможность совершать сотовые звонки и получать SMS-сообщения. Ранее такая же проблема наблюдалась в китайских версиях OnePlus 11.

Gizmochina