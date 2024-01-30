Путин подал декларацию о доходах как кандидат в президенты

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в 2017-2022 годах заработал более 67,5 млн рублей. Об этом говорится в опубликованных на сайте ЦИК РФ сведениях о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата.

Среди источников доходов в декларации у действующего главы государства указаны зарплата, доход от вкладов в банках и ценных бумаг, военная пенсия и продажа имущества. В собственности Путина есть одна квартира (77 кв. м) и гараж (18 кв. м) в Санкт-Петербурге, три автомобиля - ГАЗ М21 1960 года выпуска, ГАЗ М21 1965 года выпуска, "Нива" 2009 года выпуска, а таже автоприцеп "Скиф" 1987 года выпуска.

Также он имеет 10 счетов в банках на общую сумму 54 416 604,52 рубля. Кроме того, Путин указал в декларации 230 акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург".В графе "Обязательства имущественного характера" у него указаны квартира (153,7 кв. м, бессрочное пользование, распоряжение правительства Москвы) и машино-место (18 кв. м, бессрочное пользование, членство в гаражном кооперативе) в Санкт-Петербурге.