Умер бывший участник группы «Машина времени»

Скончался рок-музыкант, солист группы «Мифы» и участник коллектива «Машина времени» Юрий Ильченко, сообщил в Telegram-канале журналист Владислав Бачуров. Музыканту было 70 лет, подробности его смерти не приводятся.

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Умер «ты можешь ходить как запущенный сад, а можешь все наголо сбрить», — написал Бачуров, процитировав песню «Машины времени».

Юрий Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году. Будучи ребенком, вместе с семьей переехал в Ленинград. В 18 лет Ильченко стал выступать с группой «Мифы», где играл на клавишных и ритм-гитаре, а также был вокалистом. В 1976–1977 годах играл с «Машиной времени»: по одной из версий, именно ему посвящена песня «Кого ты хотел удивить» из раннего репертуара группы. Впоследствии Ильченко спел вокальные партии в фильме Дмитрия Астрахана «Перекресток» с музыкой Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Ранее в Санкт-Петербурге в возрасте 51 года умер вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко, сообщил директор коллектива Денис Рачков. По его словам, музыкант с декабря неважно себя чувствовал и находился в Покровской больнице. Смерть наступила 22 января, ее причины не называются.