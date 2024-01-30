Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии

Евросоюз в последние годы ведет идеологическую войну против Венгрии, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан. RT на русском
«ЕС в последние годы вел идеологическую войну против Венгрии и постоянно пытался нас шантажировать», — сказал премьер. Газета.Ru
По его словам, ЕС "все меньше походит на сообщество суверенных государств". "Какими бы ни были ваши права, закрепленные договорами, какие бы разумные аргументы вы ни выдвигали, ЕС пытается заставить вас участвовать в том, чего вы не желаете", - пояснил премьер-министр. ТАСС