Орбан обвинил ЕС в идеологической войне против Венгрии

По его словам, ЕС "все меньше походит на сообщество суверенных государств". "Какими бы ни были ваши права, закрепленные договорами, какие бы разумные аргументы вы ни выдвигали, ЕС пытается заставить вас участвовать в том, чего вы не желаете", - пояснил премьер-министр. ТАСС