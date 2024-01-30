Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал о планах российских властей разместить новое оружие на Курилах. Об этом он написал на своей странице в соцсети VK.

Медведев прокомментировал заявление японского премьер-министра Фумио Кисиды о стремлении Японии заключить мирный договор с Россией. Кисида заявил, что Токио хотел бы заключить договор после разрешения «территориального вопроса» Курил.

По словам Медведева, в России никто не против мирного договора, если в Японии примут, что «территориальный вопрос» закрыт в соответствии с Конституцией России навсегда».

«Курильские острова будут активно развиваться, и одновременно их стратегическая роль будет расти, включая размещение там нового оружия», - подчеркнул Медведев.

Он добавил, что Россию не волнуют «чувства японского народа» относительно Курил.

«Это не «спорные территории», это - Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом», - подчеркнул Медведев.

Япония оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды. Москва отвергает притязания Токио.