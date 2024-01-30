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Данные черных ящиков подтвердили внешнее воздействие на Ил-76

Данные черных ящиков подтверждают внешнее воздействие на Ил-76, сбитый в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, данные с приборов исключают все возможные версии крушения транспортного самолета, кроме того, что его сбили. На данный момент анализ данных черных ящиков продолжается.

«Эта работа близится к завершению. Спешки никакой тут нет», — отметил он.

Напомним, что 24 января в Белгородской области разбился российский военный самолет Ил-76. По данным Министерства обороны России, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные, которых собирались обменять. Всего — 65 пленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все они погибли.

В Госдуме обвинили офицеров НАТО в уничтожении Ил-76 с военнопленными

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ракеты были запущены с подконтрольной Киеву территории. Кроме того, найденные на месте крушения элементы снарядов указывают, что они были выпущены из системы ПВО Франции или США.

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