$89.61+0.0996.98-0.12
Войти в почту

Венгрия озвучила условие для предоставления ЕС помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов согласиться на предоставление Украины финансовой помощи, но только в том случае, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Орбан выступил против предоставления Киеву пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на четырехлетний срок. Он также раскритиковал политику ЕС и заявил, что блок должен работать ради мира, а не безоговорочно поддерживать Киев в конфликте с Москвой.

СМИ отмечали, что в преддверии саммита 1 февраля Будапешт предложил Брюсселю альтернативный план выделения денег Украине. Венгрия дала понять, что может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

Орбан: победа Украины невозможна

По словам Орбана, Венгрия не согласна с тем, что нужно выделить 50 миллиардов евро, так как «это огромная сумма», однако готова к компромиссам.

«Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи (число стран ЕС – прим. ред.), если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», – озвучил Виктор Орбан позицию венгерских властей в интервью изданию Point.

Он также особо обратил внимание на то, что принятие этого решения «должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным».

В мире
Видео
Виктор Орбан
ЕС
Киев
Венгрия
Украина
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости