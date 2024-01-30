Венгрия озвучила условие для предоставления ЕС помощи Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов согласиться на предоставление Украины финансовой помощи, но только в том случае, если сумма будет утверждаться каждый год единогласно. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Орбан выступил против предоставления Киеву пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на четырехлетний срок. Он также раскритиковал политику ЕС и заявил, что блок должен работать ради мира, а не безоговорочно поддерживать Киев в конфликте с Москвой.

СМИ отмечали, что в преддверии саммита 1 февраля Будапешт предложил Брюсселю альтернативный план выделения денег Украине. Венгрия дала понять, что может снять свое вето при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

По словам Орбана, Венгрия не согласна с тем, что нужно выделить 50 миллиардов евро, так как «это огромная сумма», однако готова к компромиссам.

«Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи (число стран ЕС – прим. ред.), если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», – озвучил Виктор Орбан позицию венгерских властей в интервью изданию Point.