Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

МИД Китая прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал сообщения о крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими войсками.

"Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса, и что ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки", – подчеркнул он.

Группу «Би-2» депортируют из Таиланда

Музыкантов рок-группы "Би-2", задержанных на острове Пхукет, депортируют из Таиланда. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Генконсульство РФ на Пхукете.

"26 января районный суд провинции Пхукет признал граждан виновными в осуществлении трудовой деятельности без получения необходимого разрешения и обязал их выплатить денежный штраф", - заявили в Генконсульстве.

МЧС объяснило взрыв в Выборге

Взрыв в Выборге, о котором в соцсетях сообщили местные жители, связан с выработкой на одном из карьеров.

Об этом RT сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ленинградской области.

Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

Путин поручил включить запуск малых КА в нацпроект

Президент России Владимир Путин поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов (КА) в разрабатываемый национальный проект по космическим сервисам.

Ответственными назначены правительство России, Минпросвещения, Минобрнауки и «Роскосмос».

Также в разрабатываемом нацпроекте поручается учесть создание и развитие на базе школ и вузов сети наземных исследовательских комплексов для работы с запущенными малыми космическими аппаратами. "В том числе обеспечить возможность привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций", - отмечается в перечне.

Суд в Москве заочно арестовал Марка Фейгина*

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать бывшего адвоката Марка Фейгина*. Об этом сообщается в материалах суда.

Он заочно арестован по уголовной статье о заведомо ложном сообщении о теракте.

Отмечается, что соответствующее ходатайство было удовлетворено 26 января.

В Кремле назвали последствия отказа Украины от транзита газа РФ

Отказ Украины от транзита российского газа приведет к изменению всех логистических цепочек, так как многие альтернативные маршруты заблокированы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть маршруты, связанные с Турцией, есть поставки сжиженного газа, есть альтернативные маршрутные. Но они заблокированы во многом", - указал представитель Кремля.

Комик Гудков отказался от выступлений в России

Комик Александр Гудков, недавно вернувшийся в Россию, пока что не намерен выступать в стране. По данным источника канала Mash, сейчас артист «не в ресурсе».

По данным издания, комик отказался выступать в России как минимум до конца лета. Гудков принял такое решение после публикаций о том, что он готов выступать на мероприятиях по готовому сценарию от организаторов.

Двоих россиян задержали за передачу Киеву данных о частях ВС РФ

В Ростове-на-Дону арестовали двух местных жителей, которых ФСБ заподозрила в сборе данных о российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала двух россиян, заподозрив их в госизмене. В ФСБ заявили, что они выполняли задания украинской разведки — «путем визуального наблюдения» собирали данные о местоположении военной техники и военнослужащих Южного военного округа, а затем передали эту информацию представителю спецслужбы Украины.

Выживший при крушении Falcon в Афганистане пилот поблагодарил Путина

кадр видео

Выживший при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане пилот Аркадий Грачев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за взаимодействие с афганскими гражданами и властями. По его словам, это помогло членам экипажа спастись.

Поэтому я чувствую огромную благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу за налаживание контактов. <...> Благодаря тому, что мы с афганцами дружим, нас воспринимали как братьев. <...> Мы лежали в больнице и каждые пять минут к нам приходили делегации, и все интересовались нашим здоровьем и чем помочь, — сказал он.

Звезда «Стиляг» Шагин вызвал полицию из-за посылки со статуэткой

Актер Антон Шагин вызвал полицию из-за посылки, внутри которой оказалась статуэтка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.