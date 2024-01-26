Комик Гудков отказался от выступлений в России

Комик Александр Гудков, недавно вернувшийся в Россию, пока что не намерен выступать в стране. По данным источника канала Mash, сейчас артист «не в ресурсе». Ura.Ru

По данным издания, комик отказался выступать в России как минимум до конца лета. Гудков принял такое решение после публикаций о том, что он готов выступать на мероприятиях по готовому сценарию от организаторов. Lenta.ru