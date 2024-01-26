МИД Китая прокомментировал крушение Ил-76 в Белгородской области

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь прокомментировал сообщения о крушении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, который был сбит украинскими войсками. RT на русском

"Мы надеемся, что каждая из сторон приложит усилия для политического урегулирования кризиса, и что ведение огня будет прекращено в кратчайшие сроки", – подчеркнул он. Москва24

Официальный представитель также выразил надежду на деэскалацию конфликта. Он добавил, что политическое урегулирование - "единственный путь для преодоления кризисной ситуации". ТАСС