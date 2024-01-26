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Путин поручил включить запуск малых КА в нацпроект

Президент России Владимир Путин поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов (КА) в разрабатываемый национальный проект по космическим сервисам. Lenta.ru

Ответственными назначены правительство России, Минпросвещения, Минобрнауки и «Роскосмос». RT на русском

Также в разрабатываемом нацпроекте поручается учесть создание и развитие на базе школ и вузов сети наземных исследовательских комплексов для работы с запущенными малыми космическими аппаратами. "В том числе обеспечить возможность привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций", - отмечается в перечне. ТАСС

Путин поручил включить запуск малых КА в нацпроект
© РИА Новости
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