Путин поручил включить запуск малых КА в нацпроект

Также в разрабатываемом нацпроекте поручается учесть создание и развитие на базе школ и вузов сети наземных исследовательских комплексов для работы с запущенными малыми космическими аппаратами. "В том числе обеспечить возможность привлечения к работе такой сети наземных исследовательских комплексов заинтересованных иностранных граждан и организаций", - отмечается в перечне. ТАСС