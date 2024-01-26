Выживший при крушении Falcon в Афганистане пилот поблагодарил Путина

Выживший при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане пилот Аркадий Грачев поблагодарил президента РФ Владимира Путина за взаимодействие с афганскими гражданами и властями. По его словам, это помогло членам экипажа спастись.

Поэтому я чувствую огромную благодарность нашему президенту Владимиру Владимировичу за налаживание контактов. <...> Благодаря тому, что мы с афганцами дружим, нас воспринимали как братьев. <...> Мы лежали в больнице и каждые пять минут к нам приходили делегации, и все интересовались нашим здоровьем и чем помочь, — сказал он.

Он добавил, что граждане Афганистана волочили раненых членов экипажа на себе. По его словам, действия населения заключались в том, чтобы помогать.

Грачев также назвал причиной падения самолета «технические проблемы». Вместе с другими выжившими членами экипажа они провели на пике горы на морозе более полутора суток. Их выводили пришедшие на помощь афганцы с высоты четыре тысячи метров по глубокому снегу, путь до ближайшего населенного пункта составил порядка пяти часов, пояснил он. Кроме того, пилот опроверг информацию о том, что в самолете была большая сумма наличных денег.