$88.66+0.3796.64+0.47
Войти в почту

Группу «Би-2» депортируют из Таиланда

Музыкантов рок-группы "Би-2", задержанных на острове Пхукет, депортируют из Таиланда. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Генконсульство РФ на Пхукете.

"26 января районный суд провинции Пхукет признал граждан виновными в осуществлении трудовой деятельности без получения необходимого разрешения и обязал их выплатить денежный штраф", - заявили в Генконсульстве.

В соответствии с тайским законодательством, уточнили в учреждении, артисты будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время. Известно, что семерых человек из команды "Би-2", в том числе Леву Би-2 (настоящее имя Егор Бортник) и Шуру Би-2 (настоящее имя Александр Уман), задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion на Пхукете.

Стала известна причина задержания «Би-2» в Таиланде

Артистов обвинили в проведении концертов без разрешения на работу на территории Таиланда и попытке выступить, имея на руках только туристические визы.

26 января суд обязал каждого из семерых задержанных участников заплатить штраф по $95.

Шоу-бизнес
Видео
Егор Бортник
Александр Уман
Россия
Таиланд
8
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости