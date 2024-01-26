Группу «Би-2» депортируют из Таиланда

Музыкантов рок-группы "Би-2", задержанных на острове Пхукет, депортируют из Таиланда . Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Генконсульство РФ на Пхукете.

В соответствии с тайским законодательством, уточнили в учреждении, артисты будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время. Известно, что семерых человек из команды "Би-2", в том числе Леву Би-2 (настоящее имя Егор Бортник) и Шуру Би-2 (настоящее имя Александр Уман), задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion на Пхукете.