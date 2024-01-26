Группу «Би-2» депортируют из Таиланда
Музыкантов рок-группы "Би-2", задержанных на острове Пхукет, депортируют из Таиланда. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Генконсульство РФ на Пхукете.
"26 января районный суд провинции Пхукет признал граждан виновными в осуществлении трудовой деятельности без получения необходимого разрешения и обязал их выплатить денежный штраф", - заявили в Генконсульстве.
В соответствии с тайским законодательством, уточнили в учреждении, артисты будут обязаны покинуть территорию Таиланда в ближайшее время. Известно, что семерых человек из команды "Би-2", в том числе Леву Би-2 (настоящее имя Егор Бортник) и Шуру Би-2 (настоящее имя Александр Уман), задержали сразу после концерта в ночном клубе Illuzion на Пхукете.
Артистов обвинили в проведении концертов без разрешения на работу на территории Таиланда и попытке выступить, имея на руках только туристические визы.
26 января суд обязал каждого из семерых задержанных участников заплатить штраф по $95.