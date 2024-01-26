Звезда «Стиляг» Шагин вызвал полицию из-за посылки со статуэткой

Актер Антон Шагин вызвал полицию из-за посылки, внутри которой оказалась статуэтка. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника телеканала, артисту привезли посылку, однако в ней оказалось не то, что он заказывал. Шагин сразу вызвал правоохранителей, поскольку до этого ему поступали угрозы расправы в социальных сетях из-за поддержки спецоперации. Прибывшие на место правоохранители изъяли из упаковки статуэтку — ее обследовали на наличие взрывчатых веществ и выяснили, что никакой угрозы она не несет.

Как сообщает Telegram-канал «112», Шагин заказывал в интернете баян для съемок нового фильма, но вместо него получил скульптуру богини правосудия Фемиды. Сейчас полиция выясняет, кто перепутал ее с баяном и то, есть ли в этом какой-то скрытый смысл. По одной из версий, заказать ее мог другой участник киногруппы, однако в доставке перепутали отправления.