В Ростове-на-Дону арестовали двух местных жителей, которых ФСБ заподозрила в сборе данных о российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

ФСБ задержала двух россиян, заподозрив их в госизмене. В ФСБ заявили, что они выполняли задания украинской разведки — «путем визуального наблюдения» собирали данные о местоположении военной техники и военнослужащих Южного военного округа, а затем передали эту информацию представителю спецслужбы Украины.

По версии ФСБ, жители Ростова-на-Дону сами связались с украинскими спецслужбами и согласились передать информацию о российских войсках, участвующих в СВО. За выполнение заданий они получали плату.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону отправил их под стражу.