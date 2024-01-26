ФСБ заподозрила двух жителей Ростова-на-Дону в работе на Украину
В Ростове-на-Дону арестовали двух местных жителей, которых ФСБ заподозрила в сборе данных о российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.
ФСБ задержала двух россиян, заподозрив их в госизмене. В ФСБ заявили, что они выполняли задания украинской разведки — «путем визуального наблюдения» собирали данные о местоположении военной техники и военнослужащих Южного военного округа, а затем передали эту информацию представителю спецслужбы Украины.
По версии ФСБ, жители Ростова-на-Дону сами связались с украинскими спецслужбами и согласились передать информацию о российских войсках, участвующих в СВО. За выполнение заданий они получали плату.
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону отправил их под стражу.
В конце 2023 года сотрудники ФСБ задержала жителя Феодосии по делу о госизмене. По данным спецслужбы, он передавал на Украину запчасти для военной авиатехники российского производства.