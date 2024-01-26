Суд в Москве заочно арестовал Марка Фейгина*

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать бывшего адвоката Марка Фейгина*. Об этом сообщается в материалах суда.

Он заочно арестован по уголовной статье о заведомо ложном сообщении о теракте.

Отмечается, что соответствующее ходатайство было удовлетворено 26 января.

В октябре МВД России объявило Фейгина в розыск по уголовной статье.