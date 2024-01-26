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Суд в Москве заочно арестовал Марка Фейгина

Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать бывшего адвоката Марка Фейгина*. Об этом сообщается в материалах суда.

Суд в Москве заочно арестовал Марка Фейгина*
© РИА Новости

Он заочно арестован по уголовной статье о заведомо ложном сообщении о теракте.

Отмечается, что соответствующее ходатайство было удовлетворено 26 января.

В октябре МВД России объявило Фейгина в розыск по уголовной статье.

* Фейгин Марк Захарович внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 08.04.2022.

Происшествия
Марк Фейгин
Минюст России
МВД России
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