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Путин сделал ряд заявлений на встрече с президентом ОАЭ

В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин встретился с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. В начале переговоров Путин затронул темы Газы и Украины, передает ТАСС.

Песков назвал достижение всех целей спецоперации приоритетом для России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что для России сейчас приоритетом является достижение всех поставленных целей специальной военной операции.

«Ещё раз повторяю, для нас главное — достичь наших целей», — сказал он.

Иран задержал два танкера с миллионами литров контрабандной нефти

Unsplash

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в среду, 6 декабря, задержали в Персидском заливе два танкера с контрабандным топливом. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По информации агентства, танкеры задержали возле берегов острова Абу-Муса. В общей сложности два судна перевозили 4,5 млн литров топлива. На одном танкере находились 13 человек, на другом — 21 человек. Все они иностранцы, однако их национальность не уточняется. На данный момент они находятся под стражей.

В США сообщили о смерти пропавшего экс-главы МИД Китая

Бывший министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отправленный в отставку в июле 2023 года и не появлявшийся на публике несколько месяцев, мог покончить с собой или умереть от пыток. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на источник, приближенный к высшим должностным лицам в КНР.

В центре Луганска взорвался автомобиль с депутатом

В центре Луганска у стадиона «Авангард» сгорела машина. На место происшествия прибыли специалисты экстренных служб, пишет РИА «Новости».

По предварительным данным, возгорание произошло после подрыва. В машине мог находиться депутат Народного Совета ЛНР Олег Попов, сообщает News.ru со ссылкой на источник.

Forbes назвал самую влиятельную женщину мира

123rf.com

Американский журнал Forbes представил свой ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Первое место в нем во второй раз подряд заняла глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен, ставшая президентом ЕК в 2019 году (и первой женщиной на этом посту), обошла в рейтинге главу Европейского центрального банка Кристин Лагард, вице-президента США Камалу Харрис и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, занявшую четвертое место.

ВСУ нанесли удар по заводу в Брянской области

МО Украины

Вооруженные силы Украины атаковали поселок Суземка в Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, украинская армия нанесла удары из реактивной системы залпового огня «Град» по заводу «Стрела». По предварительным данным, никто не пострадал. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.

МИД КНР потребовал от США прекратить вмешательство во внутренние дела страны

Глава МИД Китая Ван И в разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном потребовал от США прекратить вмешиваться во внутренние дела Пекина. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен и Ван И провели телефонные переговоры 6 декабря. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и важность усилий по деэскалации, сообщил ранее представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Бывший премьер Украины назвал «покровителя» Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский снял бы Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ), однако не может этого сделать из-за давления США. Об этом экс-премьер страны Николай Азаров написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Колобков: МОК опоздал с допуском российских спортсменов