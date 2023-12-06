В среду, 6 декабря, президент России Владимир Путин встретился с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Абу-Даби. В начале переговоров Путин затронул темы Газы и Украины, передает ТАСС.

Об отношениях России и ОАЭ

Президент РФ назвал историческим характер отношений Москвы и Абу-Даби. В последние годы развивалось сотрудничество двух стран в разных сферах, подчеркнул он.

Путин назвал ОАЭ крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке, отметив, что инвестиции Абу-Даби в ненефтяные области российской экономики за последний год выросли на 103 процента. В 2022-м товарооборот двух стран увеличился на 67,7 процента.

«Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно высокий уровень», — обратился Путин к президенту ОАЭ.

О ситуации на Украине и в секторе Газа

Путин сообщил, что обсудит с Аль Нахайяном ситуацию на Украине и палестино-израильский конфликт.

«Конечно, мы обсудим с вами ситуации в наиболее горячих точках, прежде всего, конечно, в палестино-израильском конфликте. Безусловно, проинформирую вас о ситуации в сфере украинского кризиса», — подчеркнул российский президент.

Он отметил, что ОАЭ вносят «огромный вклад» в стабилизацию ситуации в мире.

О православном храме в ОАЭ

Путин поблагодарил Аль Нахайяна за предоставление участка для строительства православного храма в ОАЭ. Также российский президент рассказал, что страны развивают туристические обмены. За 2022 год ОАЭ посетили более 900 тысяч россиян, также в стране открылась русская школа.

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